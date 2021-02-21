Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Руставели

В Петербурге на перекрестке Руставели и Киришской улиц произошло ДТП с участием двух машин. Один из автомобилей улетел на тротуар.

Авария случилась сегодня, 21 февраля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Субару улетел и цепанул Логан», — написал автор записи.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением на заснеженной дороге, в результате чего задел другую машин и улетел за пределы проезжей части.

Другие подробности выясняются.

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