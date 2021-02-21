Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Руставели

В Петербурге на перекрестке Руставели и Киришской улиц произошло ДТП с участием двух машин. Один из автомобилей улетел на тротуар.
Авария случилась сегодня, 21 февраля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Субару улетел и цепанул Логан», — написал автор записи.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением на заснеженной дороге, в результате чего задел другую машин и улетел за пределы проезжей части.
Другие подробности выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на Невском с погоней задержали Volkswagen Polo «на одних дисках».