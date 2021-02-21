Ночью на Невском с погоней задержали Volkswagen Polo «на одних дисках»

Ночью на Невском с погоней задержали Volkswagen Polo &#171;на одних дисках&#187;
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга среди ночи полицейские гонялись за нарушителем. По словам очевидцев, он пытался уйти от погони «на одних дисках».

Дорожный инцидент случился в ночь на воскресенье, 21 февраля. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, Volkswagen Polo проехал на красный сигнал светофора. После лихач «пытался уйти от ДПС на одних дисках», но у него не получилось. На перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной водителя поймали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ехавший задним ходом по «встречке» на Большевиков дагестанец попался полиции.

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