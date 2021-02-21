Ехавший задним ходом по «встречке» на Большевиков дагестанец попался полиции

Ехавший задним ходом по &#171;встречке&#187; на Большевиков дагестанец попался полиции
Полицейские выявили ряд публикаций о том, что автомобиль "Лада Приора" грубо нарушал ПДД. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали дагестанца, ехавшего по «встречке» задним ходом. Мужчина привлечен к ответственности.

Ролик с участием лихача опубликовали в сети. В ходе мониторинга правоохранители выявили ряд публикаций с участием белого авто LADA Priora. Автомобилист грубо нарушал ПДД на проспекте Большевиков, создавая аварийную ситуацию.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, «Приора» двигалась задним ходом во встречном плотном потоке машин.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали водителя легковушки. 28-летнего уроженца Республики Дагестан поймали на проспекте Пятилеток на этом же авто.

В отношении лихача составлено несколько административных протоколов. Также автомобиль изъят для проверки на подлинность идентификационных номеров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали молодого дрифтера на Lexus, ехавшего по «встречке» с ножами.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание нарушение пдд


 

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