В Петербурге поймали молодого дрифтера на Lexus, ехавшего по «встречке» с ножами

Мужчина признался, что хотел произвести впечатление на девушку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина признался, что хотел произвести впечатление на девушку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Центральном районе Петербурга водитель Lexus был задержан за опасную езду. В салоне авто инспекторы ГИБДД обнаружили несколько ножей.

Инцидент произошел во вторник, 3 ноября, на Кавалергардской улице. Внимание правоохранителей водитель привлек многочисленными нарушениями ПДД. Лихач создавал опасность для других участников.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, за рулем Lexus GS 300 оказался 22-летний уроженец Воронежской области. Молодой человек неоднократно выезжал на «встречку» и не включал «поворотник».

Предъявить документы и страховку на автомобиль водитель не смог. Кроме того, иномарка имела «глухую» тонировку, что является очередным правонарушением, а в салоне авто инспекторы нашли несколько ножей.

В отделе полиции молодой дрифтер пояснил, что своей манерой вождения хотел удивить девушку, после чего извинился перед сотрудниками за свое поведение.

В отношении водителя был составлен ряд административных протоколов. В настоящее время проверяется подлинность идентификационных номеров иномарки.

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