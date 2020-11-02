На Ворошилова водитель каршеринга «вылетел» с дороги на территорию гаражей

На Ворошилова водитель каршеринга «вылетел» с дороги на территорию гаражей
Водитель остался живым после аварии. Фото: vk.com/spb_today

Водитель иномарки не смог справиться с управлением и вылетел с дороги. Инцидент произошел на пересечении проспекта Пятилеток и улицы Ворошилова.

По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария случилась ночью во вторник, 3 ноября. Водитель арендованного автомобиля пробил жестяной забор и вылетел с дороги на территорию гаражей. Машина каршеринга находится практически в смятом состоянии. Сам водитель живой, степень повреждений устанавливается.

На месте проишествия работают спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове водитель иномарки совершил наезд на человека на пешеходном переходе. Пострадавший госпитализирован в больницу. Степень повреждений на данный момент неизвестна.

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