На Кораблестроителей сбили человека на пешеходном переходе

Страшное ДТП произошло в Северной столице вечером, 2 ноября. Водитель совершил наезд на человека прямо на пешеходном переходе.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Кораблестроителей возле дома №36/1. По предварительной информации, человек переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехала иномарка. Уточняется, что водителем была женщина.

Кроме этого, на данный момент на месте проишествия работают сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося. Пострадавший будет госпитализирован в больницу. Степень повреждений и состояние пешехода неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на улице Котина сбили пешехода в 15-ти метрах от регулируемого перехода.