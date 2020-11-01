На улице Котина сбили пешехода в 15-ти метрах от перехода

В Северной столице произошел неприятный инцидент с наездом на пешехода. Иномарка сбила человека недалеко от регулируемого пешеходного перехода.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло в воскресенье днем, 1 ноября. Уточняется, что на место аварии уже прибыла скорая помощь для оказания медицинской помощи человеку. Степень тяжести от наезда автомобиля на данный момент не известна.

Кроме этого, на место проишествия прибыли сотрудники спецслужб для установления обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что местные жители заметили на крыше особняка Форостовского сильное задымление. На месте проишествия работают сотрудники МЧС. Кроме этого, очевидцы обратили внимание на неприятные запахи со стороны здания еще ночью.