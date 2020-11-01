На Васильевском острове сильное задымление в особняке Форостовского

Дым окутал историческое здание-особняк П.П. Форостовского на 4-й линии Васильевского острова. Жители обратили внимание на странный запах со стороны дома еще ночью.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, задымление произошло утром в воскресенье, 1 ноября. При этом странные запахи ощущались уже ночью. На данный момент видно сильное задымление без явных признаков горения. По всей видимости, огонь не выбрался наружу и продолжает разрушать здание изнутри.

На месте проишествия работают сотрудники МЧС. Несколько единиц техники занимаются устранением случившегося.

Напомним, что особняк П.П Форостовского на данный момент принадлежит компании Росавтодор, которая недавно производила ремонтные работы по починке крыши здания.

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