ДТП на Бестужевской улице парализовало движение автобусов в обе стороны

Две легковушки столкнулись друг с другом и в результате аварии создали непроходимое препятствие для общественного транспорта. Автобусы встали в пробке.

Об этом сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что ДТП произошло утром в воскресенье, 1 ноября, на Бестужевской улице. Два водителя по неизвестным причинам столкнулись друг с другом. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме этого, авария поспособствовала тому, чтобы полностью ограничить движение на проезжей части. Автобусы не могут сдвинуться с места и стоят в пробке. Движение заблокировано в обе стороны.

На место проишествия прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель каршеринга врезался в ограждения на Ленской и Коммуны.