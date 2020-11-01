Водитель каршеринга врезался в ограждения на Ленской и Коммуны

В Северной столице случилось ДТП с участием водителя каршеринга. Мужчина арендовал иномарку и врезался в дорожные ограждения.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла под утро воскресенья, 1 ноября, мужчина не смог справиться с управлением и свернул с полосы в препятствия. В итоге, на пересечении улиц Ленской и Коммуны были смяты дорожные ограждения.

На данный момент на месте проишествия работают спецслужбы для выяснения обстоятельств. Информации о пострадавших не поступало. Кроме этого, имеются повреждения у арендованного автомобиля.

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