В субботу днем пожарные тушили захламленный балкон на улице Симонова

К счастью, никто не пострадал - только под окнами квартир образовалась куча выброшенных с горевшего балкона вещей. Фото: https://vk.com/spb_today

К счастью, никто не пострадал - только под окнами квартир образовалась куча выброшенных с горевшего балкона вещей. Фото: https://vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга, на углу улиц Симонова и Шостаковича днем 31 октября произошел пожар в одной из квартир дома №7.

Возгорание произошло в одном из подъездов многоквартирного дома, на третьем этаже. Балкон квартиры, где начался пожар, был под завязку забит хламом. По информации пресс-службы управления МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 15:37, а уже в 16:14 пламя было локализовано.

В результате чрезвычайного происшествия пострадал только захламленный балкон площадью 4 квадратных метра. При этом спасатели, приехав на вызов, больше занимались разбором вещей, нежели тушением пожара. Возмущаются количеством хлама и комментаторы сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», куда очевидцы выложили фото с места происшествия. «Жить в таком муравейнике и всегда зависеть от соседей. Или затопят или пожар», — сетуют интернет-пользователи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе нашли мину времен ВОВ.