В Красносельском районе ликвидировали мину времен ВОВ

В Красносельском районе ликвидировали мину времен ВОВ
Взрывотехники ОМОН. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Северной столице накануне, 30 октября, на предприятии по вывозу отходов был обнаружен предмет, похожий на снаряд Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу, утром, 30 октября, в дежурную часть Росгвардии поступило сообщение о находке снаряда. На месте сотрудниками ОМОНа было установлено, что данный предмет является неразорвавшейся миной калибра 81 мм.

Участок с миной был оцеплен, а люди удалены на безопасное расстояние. Боеприпас вывезли сотрудники ОМОНа для уничтожения на специализированный полигон с соблюдением необходимых мер безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе во время проведения земляных работ на железнодорожной станции «Рыбацкое» был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

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