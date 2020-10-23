В Невском районе обнаружен артиллерийский снаряд Великой Отечественной войны

В Невском районе обнаружен артиллерийский снаряд Великой Отечественной войны
Найден артиллерийский снаряд времен ВОВ. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

В Северной столице во время проведения земляных работ возле железнодорожной станции «Рыбацкое» был обнаружен ржавый предмет, который оказался крупнокалиберным боеприпасом времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу, информация о находке снаряда поступила в отдел 22 октября. Сотрудниками ОМОНа на транспорте был оцеплен участок обнаружения предмета.

Уточняется, специалистами было установлено, что данный боеприпас является 75-миллиметровым артиллерийским снарядом, который подвергся процессу коррозии. Также взрывотехники выяснили, что данный предмет представляет опасность для окружающих.

Сотрудники ГУ Росгвардии оставили боеприпас под охраной транспортной полиции до передачи сапёрам Западного военного округа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 7-Красноармейской в коммуналке нашли изувеченный труп.

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