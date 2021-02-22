Коронавирус унес жизни еще 47 жителей Петербурга

В понедельник, 22 февраля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в статистику смертности от новой инфекции в Петербурге вошли 47 новых случаев.

Сегодня Северная столица находится на первом месте среди регионов России суточной смертности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнал Москву, где за сутки жертвами ковида стал 41 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Следом идет Московская область с 28 летальными исходами, зафиксированными за последние 24 часа. В Ленобласти от ковида умерли еще семь человек.

В общей сложности за время пандемии от коронавируса умерли 10 834 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус убил 83 630 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число пациентов с COVID-19, обратившихся к врачам в Петербурге, резко выросло.