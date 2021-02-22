Число пациентов с COVID-19, обратившимся к врачам в Петербурге, резко выросло

Количество коек для коронавирусных больных также сокращается. Фото: комитет по здравоохранению

Количество коек для коронавирусных больных также сокращается. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге произошел резкий рост числа ковид-пациентов, обратившихся за помощью к медикам за стуки. За неделю таких больных стало больше на 185%.

По информации справки по противодействию пандемии COVID-19, вместе с количеством обращений к врачам увеличилось и число госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом. При этом в Петербурге наблюдается рост выздоровлений. По сравнению с прошлой неделей, количество выписанных из больниц людей увеличилось на 50%.

Количество коек для коронавирусных больных также сокращается. Но причиной этому стало возвращение стационаров к обычной работе, а не наплыв пациентов. Сейчас для ковид-пациентов есть 9273 койки, из которых свободны почти 45% — 4156.

Сегодня, 22 февраля, к плановой работе вернутся еще три стационара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 4% петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса.