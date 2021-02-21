Около 4% петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса

Около 4% петербуржцев прошли вакцинацию от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

В Северной столице продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку уже сделали около 215 тыс. человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 21 февраля. Согласно данным координационного совета по противодействию распространению инфекции, все «Спутник V» врачи поставили 213 тыс. 220 петербуржцам. Из них полный курс вакцинации прошли 62 тыс. 708 пациентов.

За минувший день препарат получили 7 тыс. 877 жителей города, вторично – 2 тыс. 935 человек. На данный момент доступно еще 105 тыс. 817 комплектов доз вакцины.

«По сравнению с прошлой субботой выросло количество новых зарегистрированных случаев COVID-19, а также суточная госпитализация взрослых, а общее число активных больных снизилось. В целом тренд на снижение распространения инфекции сохраняется», – заключили в штабе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России зарегистрировали тест для выявления британского штамма коронавируса.

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