В России зарегистрировали тест для выявления британского штамма коронавируса

В России зарегистрировали тест для выявления британского штамма коронавируса
Тест-системы помогут выявить мутирующий вирус. Фото: pixabay.com

Благодаря ему можно выявить две мутации вируса.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России зарегистрировали тест, который способен выявить британский штамм коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Тест-система позволяет определять две мутации, характерные для британского штамма. Его создали в центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. На данный момент тест прошел все испытания и смог доказать свою эффективность.

Напоминаем, что на данный момент британский штамм обнаружили в 86 странах. Также в некоторых государствах он начал мутировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось в Австрии похвалили вакцину «Спутник V». Препарат назвали простым, надежным и эффективным.

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