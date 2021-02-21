В Австрии похвалили вакцину «Спутник V»

Препарат назвали простым, надежным и эффективным.

Ведущий австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер рассказал, что думает о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Он сравнил препарат с автоматом Калашникова, пишет издание Kronen Zeitung.

«Спутник V» — как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный»,

— сказал Тальхаммер.

Напоминаем, что «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для определения британского штамма CОVID. Лондонские специалисты выяснили, что новый штамм на 56% заразнее изначального варианта ковида, что может привести к новой волне коронавируса.