В России зарегистрировали тест-систему для определения британского штамма CОVID

В России создали тесты на выявление британского штамма коронавируса. Фото: Роспотребнадзор

В России создали тесты на выявление британского штамма коронавируса. Фото: Роспотребнадзор

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления сразу двух мутаций британского штамма коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Технология была разработана компанией ДНК-технологии на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава РФ.

Как сообщили на сайте ведомства, новая тест-система уже показала эффективность и достоверность результатов.

Напомним, новую мутацию SARS-CoV-2 выявили на территории Великобритании в середине декабря. Лондонские специалисты выяснили, что новый штамм на 56% заразнее изначального варианта ковида, что может привести к новой волне коронавируса. Вскоре ряд стран приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский штамм коронавируса назвали опасным для детей и подростков.