Британский штамм коронавируса назвали опасным для детей и подростков

Британский штамм коронавируса назвали опасным для детей и подростков
Чаще всего такая болезнь встречалась у детей в возрасте 5-6 лет. Фото: pixabay

Заражение британским штаммом коронавируса может обернуться опасными осложнениями для детей, подростков и молодежи младше 21 года.

Как сообщает Словацкое радио со ссылкой на главного педиатра страны Элену Прокопову, в местных больницах растет количество пациентов, у которых бессимптомный коронавирус перетекает в малоизученную болезнь, вызывающую сыпь на теле, воспаления слизистой оболочки рта, опухание ступней и кистей рук. Похожие случаи заболевания у несовершеннолетних были обнаружены еще в первую волну пандемии. Но лишь недавно врачи поняли, что такие симптомы проявляются в качестве осложнения после COVID-19.

Местные специалисты уверяют, что чаще всего такая болезнь встречалась у детей в возрасте 5-6 лет, но есть и 20-летние пациенты с похожими признаками, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России создали первый в мире тест на британский штамм коронавируса.

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