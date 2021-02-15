В России создали первый в мире тест на британский штамм коронавируса

В России исследователи первыми в мире зарегистрировали тест, с помощью которого можно распознать наличие британского штамма коронавируса в организме.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, задачей тест-системы стоит выявление именно нового типа коронавирусной инфекции. По данным ведомства, при клинических испытаниях точность теста показала почти стопроцентный результат.

Ученые при необходимости смогут переработать эту технологию для выявления других штаммов коронавируса. Специалисты отмечают, что в будущем она пригодится и для выявления других заболеваний, где требуется быстрое тестирование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали возможную причину появления коронавируса. Распространить коронавирус могли летучие мыши.