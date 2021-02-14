В ВОЗ назвали возможную причину появления коронавируса

В ВОЗ назвали возможную причину появления коронавируса
Ученые пытаются выяснить, как появился коронавирус. Фото: pixabay

Ученые Всемирной организации здравоохранения назвали правдивую версию появления инфекции. Распространить коронавирус могли летучие мыши.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на члена международной группы специалистов, работающих под эгидой ВОЗ, доктора Питера Дасзака, инфекция могла сначала распространиться в южной части Китая, а затем в Юго-Восточной Азии. Переносчиками специалисты выделили летучих мышей. По словам ученого, именно данная версия является максимально правдивой и на нее стоит обратить особое внимание.

Кроме этого, Питер Дасзак добавил, что мыши могли заразить и других животных на фермах. Например, от болезни могли пострадать хорьки и енотовидные собаки. Также болезнь перебросилась и на людей.

Отметим, что ученые ВОЗ прибыли в Китай для изучения появления коронавируса. Однако им не удалось изучить материалы пациентов, так как это личная информация. Многие выздоровевшие сами отказались от встречи со специалистами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях коронавируса.

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