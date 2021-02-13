В ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях коронавируса

В ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях коронавируса
Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

Власти Китая отказали экспертам ВОЗ в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания ковидом.

Китай предоставил только пару примеров, но не все данные, что считается «стандартным для эпидемиологического расследования», пишет Wall Street Journal со ссылкой на эксперта ВОЗ Доминика Дуайера.

По словам эксперта, запросы касались 174 случаев заболевания, выявленных в Ухане еще в 2019 году.

Сейчас ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика. В середине января этого года эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря прошлого года. Ученые установили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс заявила, что COVID-19 мог возникнуть не только в Китае — возможно, там лишь впервые зарегистрировали вспышку.

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