Эксперты ВОЗ заявили, что коронавирус мог возникнуть не в Китае

Во Всемирной организации здравоохранения призывают быть открытыми к любым гипотезам о происхождении вирусной инфекции. Фото: pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения призывают быть открытыми к любым гипотезам о происхождении вирусной инфекции. Фото: pixabay

Представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс заявила, что COVID-19 мог возникнуть не только в Китае — возможно, там лишь впервые зарегистрировали вспышку.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, в понедельник, 11 января, заявил, что эксперты ВОЗ прибудут в Китай 14 января, чтобы разобраться в вопросе происхождения инфекции. При этом представитель ВОЗ Купманс подчеркивает, что, хотя начать исследование о происхождении коронавируса важно именно с Уханя, поскольку именно там SARS-CoV-2 был замечен впервые, а вспышка была особенно сильной, заболевание могло зародиться в любой другой стране.

«Мы должны быть открыты ко всем гипотезам», — заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN. Напомним, что миру объявили о вспышке коронавирусной инфекции в Ухане 31 декабря 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после новогодних праздников в России ожидают нового подъема заболеваемости COVID-19.