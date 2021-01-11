Эксперты ВОЗ заявили, что коронавирус мог возникнуть не в Китае

Эксперты ВОЗ заявили, что коронавирус мог возникнуть не в Китае
Во Всемирной организации здравоохранения призывают быть открытыми к любым гипотезам о происхождении вирусной инфекции. Фото: pixabay

Представитель международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс заявила, что COVID-19 мог возникнуть не только в Китае — возможно, там лишь впервые зарегистрировали вспышку.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, в понедельник, 11 января, заявил, что эксперты ВОЗ прибудут в Китай 14 января, чтобы разобраться в вопросе происхождения инфекции. При этом представитель ВОЗ Купманс подчеркивает, что, хотя начать исследование о происхождении коронавируса важно именно с Уханя, поскольку именно там SARS-CoV-2 был замечен впервые, а вспышка была особенно сильной, заболевание могло зародиться в любой другой стране.

«Мы должны быть открыты ко всем гипотезам», — заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN. Напомним, что миру объявили о вспышке коронавирусной инфекции в Ухане 31 декабря 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после новогодних праздников в России ожидают нового подъема заболеваемости COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 ВОЗ Всемирная организация здравоохранения Китай пандемия коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве с 13 января расширяют перечень категорий граждан для вакцинации от ...
Четверо погибли в ДТП с военными автобусами в Подмосковье
Эксперты ВОЗ заявили, что коронавирус мог возникнуть не в Китае
Минздрав разрешил начать испытания на людях вакцины «Спутник Лайт»
Забивший до смерти жену-инвалида житель Колпино сядет на 5 лет
Трамваи и троллейбусы Петербурга за новогодние каникулы перевезли 3,2 млн ...
Петербуржцев предупредили о метели и похолодании 12 января
Байден предложил на пост главы ЦРУ бывшего посла США в России