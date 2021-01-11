Инфекционист предупредил о новом подъеме заболеваемости COVID в России

Новый подъем заболеваемости коронавирусом произойдет в России через одну-две недели. Такое прогноз озвучил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, графики респираторных вирусных инфекций за предыдущие года показывают, что в первые две-три недели года наблюдается снижение заболеваемости. Инфекционист связывает такие данные с новогодними праздниками.

Как сообщили РИА Новости, кандидат медицинских наук подчеркнул, что совсем скоро число заражений увеличится. При этом серьезное снижение интенсивности эпидемии произойдет только после того, как иммунитет к новой болезни появится минимум у 80% населения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки России коронавирус выявили у 23 315 человек.