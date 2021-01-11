В России коронавирус выявили еще у 23 315 человек

В России за минувшие сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, за весь период пандемии в России заболели 3 млн 425 тыс. 269 человек.

За указанный период болезнь унесла жизни 436 человек, сдавших положительный тест на COVID. Поправились и выписаны 21 786 граждан.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус унес жизни еще 42 пациентов.