В Петербурге коронавирус унес жизни еще 42 пациентов

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки новая болезнь унесла жизни 42 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в городе скончались 8 тыс. 420 человек. Болезнь смогли побороть 1 837 пациентов.

Петербург занимает второе место по суточной смертности от COVID-19. В России за сутки зарегистрировали 436 летальных случаев. На первом месте расположилась Москва, где скончались 75 человек.

Всего в стране умерли 62 тыс. 273 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на карантине к сегодняшнему дню находится 1 747 петербуржцев. Из них 1 478 — на самоизоляции, 269 человек – контактные.