В Петербурге на карантине остаются 1747 человек

В Петербурге на карантине остаются 1747 человек
Стало известно, сколько петербуржцев находится на карантине. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 25340 человек.

На карантине находится 1747 человек. Из них 1478 — на самоизоляции, 269 человек – контактные, сообщили утром 11 января в администрации Петербурга. Обработано 4602 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1151 петербургский волонтер.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 401 954 случая заражения, выздоровело 2 778 889 пациентов, умер 61 837 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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