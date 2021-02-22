В Петербурге разыскивают водителя, изнасиловавшего девушку в Купчино

Мужчина предложил подвезти девушку, а в конце поездки набросился на нее.

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось ранним утром на улице Димитрова. 25-летней девушке вызывался помочь водитель серого «Опель». Он предложил подвезти ее до дома. Горожанка согласилась, о чем позже пожалела: незнакомец в конце поездки изнасиловал девушку на заднем сидении машины.

После пострадавшая отправилась в больницу, где рассказала об инциденте врачам. Они вызвали полицейских, которые выясняют обстоятельства происшествия и пытаются разыскать преступника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что наркоман изнасиловал 76-летнюю пенсионерку в открытом поле в Ленобласти. Также выяснилось, что подозреваемый перед изнасилованием некоторое время выпивал спиртное и принимал сильнодействующие наркотики.