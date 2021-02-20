Наркоман изнасиловал 76-летнюю пенсионерку в открытом поле в Ленобласти

В Лужском районе Ленобласти 76-летняя пенсионерка стала жертвой насильника. Она молчала о случившемся больше недели.

Инцидент произошел вечером 12 февраля. 19 числа в отдел полиции обратилась жительница поселка Толмачево. Она рассказала, что неизвестный напал на нее в поле в 1 км от магазина «Юлия». Извращенца не смутил даже мороз.

Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемого оперативно задержали. Им оказался 34-летний местный житель, работающий в указанном поселке крановщиком.

Также выяснилось, что подозреваемый перед изнасилованием некоторое время выпивал спиртное и принимал сильнодействующие наркотики. А ранее был судим за грабеж и кражу.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка пригласила домой знакомого, а он ее изнасиловал.