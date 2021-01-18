Петербурженка пригласила домой знакомого, а он ее изнасиловал

Преступление произошло в доме на Ленинском проспекте. Фото: скриншот гугл карты

Преступление произошло в доме на Ленинском проспекте. Фото: скриншот гугл карты

В Красносельском районе Петербурга местная жительница стала жертвой насильника. Оказалось, что мужчина является ее знакомым.

Преступный инцидент произошел в субботу, 16 января, в квартире заявительницы в доме №92 по Ленинскому проспекту. На следующий день 32-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловал малознакомый по имени Андрей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские начали розыск 32-летнего подозреваемого, проживающего в доме №46 на Собственном проспекте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сертолово парень беременной в 16 лет может отправиться за решетку за изнасилование.