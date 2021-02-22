Семья выпрыгнула со второго этажа горящего дома в Вырице

В Гатчинском районе Ленинградской области сегодня вечером произошел пожар в жилом доме. Один человек не смог выбраться из огня

Возгорание случилось в понедельник, 22 февраля, на Софийской улице в поселке Вырица. Пожар тушили в двухэтажном деревянном доме.

Как сообщил 78.ru, находившийся внутри мужчина погиб, его мать получила ожоги, но от госпитализации отказалась. Еще одна семья во время возгорания выпрыгнула на снег из окна второго этажа.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что загоревшийся каршеринг тушили ночью на улице Корнеева. На месте происшествия работали пожарные и правоохранительные органы