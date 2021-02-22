Загоревшийся каршеринг тушили ночью на улице Корнеева

Прошлой ночью в Кировском районе Петербурга произошел автомобильный пожар. Очевидцы сообщили в соцсетях, что сгорел автомобиль каршеринга.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло в ночь на понедельник, 22 февраля, на улице Корнеева. Рядом с домом №12 вспыхнул каршеринг.

«Сгорела машина каршеринга в подворотне дома 12 по улице Корнеева», — пишет автор публикации.

На месте происшествия работали пожарные и правоохранительные органы. Но на снимках с места происшествия не видно самого полыхающего автомобиля. Пользователи спрашивают, где же сама машина, и в шутку предположили, что она сгорела дотла и от нее ничего не осталось. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы пожаловались на разбитые стекла автомобилей от уборки снега.