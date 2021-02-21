Петербуржцы пожаловались на разбитые стекла автомобилей от уборки снега

Жителей Северной столице удивила воскресная уборка улиц от снега. Припаркованные автомобили чуть не лишились своих стекол от снегоуборочной техники.

Об этом стало известно сегодня, 21 февраля. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент случился на улице Лени Голикова. Очевидцы возмутились работой дворников, опубликовав фотографии с поврежденными автомобилями.

По словам пострадавших, специалисты ручного труда используют уборочный транспорт на слишком большой скорости. В итоге, это приводит к тому, что камни и грязь выбивают стекла у припаркованных автомобилей. Однако проблему решить пока не удалось, и петербуржцы задались вопросом «с какой скоростью должны идти машины для уборки снега?»

Отметим, что в последние дни в Северной столице выпало большое количество осадков. На улицы были брошены значительные силы по уборке города от снега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за «неправильной» уборки снега.