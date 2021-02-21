В Ленобласти задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за «неправильной» уборки снега

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина остался недовольным уборкой снега. Дворника он решил проучить выстрелами из травматического оружия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, 36-летнего хозяина магазина, который устроил инцидент со стрельбой удалось оперативно задержать и доставить в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении дела.

По версии следствия, будучи хозяином магазина нарушитель остался недовольным работой дворника. Специалист ручного труда так убирал снег, что засыпал рекламную вывеску торговой точки. Это бизнесмену не понравилось, и он решил проучить 50-летнего мужчину. В итоге, потерпевшего госпитализировали с травмой ноги.

Сам инцидент случился 21 февраля в поселке Романовка на Дороге жизни. Полицейские узнали о происшествии после сообщения в дежурную часть.

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