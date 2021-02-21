Доверчивая пенсионерка из Петербурга десять раз переводила деньги мошенникам

Женщину обманывали по одной и той же схеме на протяжении двух с половиной лет.

Пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов. Об этом сообщает телеканал 78, ссылаясь на правоохранительные органы.

Известно, что в первый раз злоумышленники связались с 84-летней женщиной в 2018 году. Они заявили, что пенсионерка может рассчитывать на выплату средств, но сначала она должна перевести 94 тысяч рублей. Каждый раз мошенники уверяли, что заплаченной суммы недостаточно и просили переводить деньги снова и снова.

В последний раз петербурженка отправила 55 тысяч и, когда в очередной раз не получила выплаты, обратилась в полицию. По предварительным данным, мошенники получили от пенсионерки около миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое мужчин обчистили квартиру пенсионера в Колпино.