Двое мужчин обчистили квартиру пенсионера в Колпино

Двое мужчин обчистили квартиру пенсионера в Колпино
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Колпинском районе Петербурга раскрыта квартирная кража у пенсионера. Подозреваемыми в преступлении оказались соседи жителя.

В отдел полиции обратился 94-летний мужчина, проживающий в доме №81 по Пролетарской улице. Он рассказал, что в период с 13:00 10 февраля по 13:10 следующего дня неизвестные, находясь в отдельной квартире по указанному адресу, путем свободного доступа похитили из сумки, находившейся в шкафу в спальне, 10 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту кражи возбудили уголовное дело.

В четверг, 18 февраля, полицейские задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались 26-летний житель Ленобласти и 32-летний житель Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что соцработник ограбила пенсионеров на полтора миллиона рублей.

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Двое мужчин обчистили квартиру пенсионера в Колпино