Соцработник ограбила пенсионеров на полтора миллиона рублей

В Петербурге в полицию обратился 76-летний пенсионер и сообщил о том, что соцработник, которая приходила ухаживать за его супругой, украла у них 1 400 000 рублей.

Деньги находились в комнате его жены полиэтиленовом пакете купюрами по 500 рублей.

Инцидент произошел 18 февраля в квартире дома на улице Большая Зеленина.

Полиция опросила социального работника. Факт кражи денежных средств из указанной квартиры женщина отрицает. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 15 января с нескольких телефонов ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и сообщила, что со сберегательных счетов клиентки якобы пытаются списать деньги, поэтому для обеспечения безопасности пенсионерке лучше снять средства и перевести на счета, указанные «сотрудницей банка».