В Петербурге пенсионерка за три дня перевела телефонным мошенникам 3,2 миллиона рублей

В среду, 27 января, в полицию обратилась 80-летняя петербурженка, которая заявила, что с 15 по 20 января перевела телефонным мошенникам 3 255 600 рублей.

По словам пострадавшей, 15 января с нескольких телефонов ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и сообщила, что со сберегательных счетов клиентки якобы пытаются списать деньги, поэтому для обеспечения безопасности пенсионерке лучше снять средства и перевести на счета, указанные «сотрудницей банка». Мошеннице пожилая петербурженка отправила 617 тысяч рублей.

Впоследствии, с 16 по 20 января по аналогичной схеме разным звонившим людям женщина перевела еще 2 638 600 рублей на неизвестные банковские счета и мобильные телефоны. В полицию старушка обратилась только 27 января из-за плохого самочувствия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах пенсионерка попала под машину.