В Киришах под колесами иномарки погибла пенсионерка

В Киришах под колесами иномарки погибла пенсионерка
Проводится проверка. Фото: Pixabay

В Киришском районе Ленобласти пенсионерка попала под колеса Volvo. Пожилая женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как стало известно gazeta.spb.ru, трагический инцидент произошел утром 26 января у дома №27 по проспекту Победы в Киришах. По предварительной информации, 34-летний водитель, находясь за рулем Volvo ХС70, сбил 62-летнюю женщину. Пенсионерка от полученный травм скончалась на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Володарском мосту в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

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