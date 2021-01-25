Володарский мост усыпан осколками после ДТП с двумя легковушками

Володарский мост усыпан осколками после ДТП с двумя легковушками
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На Володарском мосту в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Авария случилась в понедельник, 25 января. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что столкнувшиеся машины заняли среднюю полосу движения. Передняя часть одной из них превратилась в груду металла, у другого автомобиля пострадал багажник.

Причины аварии и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамвай сбил легковушку на проспекте Авиаконструкторов.

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