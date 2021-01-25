Трамвай сбил легковушку на проспекте Авиаконструкторов

Трамвай сбил легковушку на проспекте Авиаконструкторов
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На проспекте Авиаконструкторов в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. На место прибыла машина скорой помощи.

Авария случилась сегодня, 25 января, у дома №18. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В результате дорожного инцидента на участке встали трамваи. На кадрах видно, что водителя легкового автомобиля осматривают медики.

Причины ДТП пока не известны, также нет информации о том, есть ли пострадавшие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль сбил пешехода на Московском проспекте, на месте скорая и МЧС. По словам очевидцев, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.

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