Автомобиль сбил пешехода на Московском проспекте, на месте скорая и МЧС

На Московском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают спасатели и медики.

Авария случилась в понедельник, 25 января, у дома №41. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Тут всегда перебегают дорогу», — написал автор записи.

На кадрах видно, что место происшествия огородили, прибыли сотрудники МЧС, ДПС и скорой помощи. Точные обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пешехода выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном наезде на пешехода на Московском проспекте.