Автомобиль сбил пешехода на Московском проспекте, на месте скорая и МЧС

Автомобиль сбил пешехода на Московском проспекте, на месте скорая и МЧС
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На Московском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают спасатели и медики.

Авария случилась в понедельник, 25 января, у дома №41. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Тут всегда перебегают дорогу», — написал автор записи.

На кадрах видно, что место происшествия огородили, прибыли сотрудники МЧС, ДПС и скорой помощи. Точные обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пешехода выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном наезде на пешехода на Московском проспекте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп наезд на пешехода новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия снимает ограничения на въезд для граждан еще четырех стран
Трамвай сбил легковушку на проспекте Авиаконструкторов
В «Ленэкспо» откроют крупнейший в Петербурге пункт вакцинации от COVID
Автомобиль сбил пешехода на Московском проспекте, на месте скорая и МЧС
«Мост глупости» на Софийской поймал 202-ю жертву
Власти Петербурга обсудят смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса
Беглов заявил о новой вспышке COVID после несогласованной акции в Петербурге
В Петербурге создадут два государственных приюта для бездомных животных