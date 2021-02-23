Ночью в Пушкине полтора часа тушили садовый дом

Ночью в Пушкине полтора часа тушили садовый дом
Пожарные тушили огонь почти полтора часа. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. По данным МЧС, там сгорел садовый дом.

Как сообщает главное МЧС России по Петербургу, все произошло в ночь на 23 февраля в Пушкине. Жители города сообщили в оперативные службы о пожаре в 02:23. Возгорание началось в садовом доме на Новой улице, дом 28.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит жилая постройка размером 7 на 12 метров. Огонь охватил всю площадь дома. Ликвидировать пожар удалось к четырем часам ночи.

На месте от ведомства работали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. Дом сгорел и разобран.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вытащили собаку, провалившуюся в колодец в Кудрово.

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