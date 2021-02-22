Спасатели вытащили собаку, провалившуюся в колодец в Кудрово

Во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели вытащили собаку, провалившуюся в канализационный колодец.

Инцидент произошел у дома № 11 по Пражской улице в Кудрово. Обо всем рассказали очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, животное упало в колодец, слегка прикрытый покрытой снегом плитой. Они также отметили, что в колодец, на который много раз жаловались местные жители, мог упасть ребенок.

«Пожарным пришлось потрудиться, чтобы ее достать», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели вытащили из Мойки кота. Пострадавший замерз и был напуган, однако его обогрели и накормили.