Метель накроет Петербург вечером во вторник

В Петербурге во вторник, 23 февраля, прогнозируются снегопад и метель, которые принесет атмосферный фронт.

Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По данным синоптика, сегодня за погоду будет отвечать теплый атмосферный фронт, который надвигается на Северную столицу с северо-запада. С наступлением дня он затянет небо плотными облаками, а после обеда принесет снегопад. Ближе к вечеру снег в отдельных районах усилится и будет сопровождаться метелями.

За окном сегодня будет отрицательная температура. Столбики термометров покажут от -9 до -11 градусов. В Ленобласти будет до -13 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС петербуржцев предупредили об усилении ветра 23 февраля.