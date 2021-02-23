В МЧС петербуржцев предупредили об усилении ветра 23 февраля

В МЧС петербуржцев предупредили об усилении ветра 23 февраля
На Северную столицу надвигается сильный ветер. Фото: Pixabay

Главное управление МЧС по Петербургу предупредило местных жителей об усилении ветра во вторник, 23 февраля.

По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге ожидается юго-восточный ветер. Скорость его порывов достигнет 16 метров в секунду.

Спасатели порекомендовали петербуржцам убрать вещи с балкона и закрыть окна, переставить автомобиль в безопасное от деревьев и конструкций место, на улице обходить рекламные щиты, шаткие и неустойчивые строения, а также избегать деревьев и сооружений повышенного риска, в том числе мосты, эстакады, линии электропередач.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам в Гидрометцентре пообещали оттепель до +6 градусов.

В марте погода снова ухудшится.

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