Россиянам в Гидрометцентре пообещали оттепель до +6 градусов

Через несколько дней на территорию европейской части России придет потепление, которое, как предполагают синоптики, продлится до конца февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ночные часы температура воздуха будет составлять от -8 до -10 градусов, дневные температуры достигнут +2…+4 градусов. Такой скачок ожидается только на территории европейской России. Жителей других регионов по-прежнему ждут морозы.

По мнению синоптиков, обещаемое потепление будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. Однако не все так гладко. По словам Вильфанда, вместе с потеплением придут сильные ветры и большое количество осадков. В марте погода снова ухудшится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве и регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.