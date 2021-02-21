В Москве и регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Гололедица в столице России и Московской области достигла серьезных размеров. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.

Об этом стало известно в воскресенье, 21 февраля. Информация появилась на сайте Гидрометцентра в прогностической карте. Отмечается, что желтый цвет означает потенциальный уровень опасности погодных условий.

Таким образом, данное предупреждение будет действовать в столице и регионе до 13:00 23 февраля. Кроме этого, синоптики сообщали о том, что в Москву придут серьезные морозы. Так, в День защитника Отечества местами столбик термометра опустится до -33 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти оповестили о штормовом предупреждении. В понедельник, 22 февраля, в регионе пройдет большое количество осадков. В основном они будут сконцентрированы в западной части области. Кроме этого, столбик термометра опустится до -22 градусов.