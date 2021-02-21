Жителей Ленобласти оповестили о штормовом предупреждении

В Ленинградскую область придут неблагоприятные погодные условия. Специалисты прогнозируют сильный снегопад и морозы.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 22 февраля, в регионе пройдет большое количество осадков. В основном они будут сконцентрированы в западной части области. Кроме этого, столбик термометра опустится до -22 градусов.

Специалисты уже объявили на территории Ленинградской области штормовое предупреждение. На дорогах может образоваться гололедица из-за мокрого снега. Водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными, так как погодные условия могут стать причинами массовых аварий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы пожаловались на разбитые стекла автомобилей от уборки снега. Очевидцы возмутились работой дворников, опубликовав фотографии с поврежденными автомобилями.